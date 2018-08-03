Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха "Левобережный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Левобережный" на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили специалисты Роспотребнадзора, в зоне отдыха "Левобережный" качество воды не соответствует норме по микробиологическим показателям. Уточняется, что купаться там запрещено до получения повторных результатов анализа.

В настоящее время в Москве действуют восемь из 11 зон отдыха с купанием, передает Агентство "Москва". В их числе – озера "Черное" и Школьное, а также Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный бор-2, и Серебряный бор-3 на северо-западе столицы, "Мещерское" в ЗАО, Тропарево в ЮЗАО и Белое озеро на востоке Москвы.

Помимо них, для жителей столицы открыты 42 зоны отдыха без купания.

Ранее спасатели назвали самые популярные у москвичей водоемы. В список наиболее посещаемых в июне–июле попали Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Шибаевский пруд и Строгинская пойма. Максимальное число отдыхающих там достигало 4,5 тысячи человек, а купающихся – 350 человек.