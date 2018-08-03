Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха "Левобережный"

3 августа, 14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Левобережный" на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили специалисты Роспотребнадзора, в зоне отдыха "Левобережный" качество воды не соответствует норме по микробиологическим показателям. Уточняется, что купаться там запрещено до получения повторных результатов анализа.
В настоящее время в Москве действуют восемь из 11 зон отдыха с купанием, передает Агентство "Москва". В их числе – озера "Черное" и Школьное, а также Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный бор-2, и Серебряный бор-3 на северо-западе столицы, "Мещерское" в ЗАО, Тропарево в ЮЗАО и Белое озеро на востоке Москвы.
Помимо них, для жителей столицы открыты 42 зоны отдыха без купания.
Ранее спасатели назвали самые популярные у москвичей водоемы. В список наиболее посещаемых в июне–июле попали Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Шибаевский пруд и Строгинская пойма. Максимальное число отдыхающих там достигало 4,5 тысячи человек, а купающихся – 350 человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: