Спасатели назвали самые популярные у москвичей водоемы

Фото: Портал Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели назвали самые популярные водоемы у жителей столицы, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил и.о. начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Сергей Ежов.

В список самых посещаемых водоемов в июне–июле вошли Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Химкинское водохранилище в районе пляжа "Левобережный", Шибаевский пруд и Строгинская пойма. По словам Ежова, максимальное число отдыхающих в этих зонах доходило до 4,5 тысячи человек, а купающихся – до 350 человек.

Он добавил, что с начала купального сезона на столичных водоемах спасли 80 человек.

27 июля московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха "Тропарево", ранее в водоеме получили пробы воды неудовлетворительного качества. Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", "Мещерское", и озеро Белое.

В пятницу, 27 июля, в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха в пятницу днем достигнет 30 – 31 градусов. По прогнозам Гидрометцентра России, жаркая погода продержится в районе 30 градусов до конца текущей недели и в начале следующей.