МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в пятницу днем

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

МЧС столицы сообщило, что в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха в пятницу днем достигнет 30 – 31 градусов. Об этом передает Агентство "Москва".

"Днем 27 июля Москву настигнет жаркая погода, столбик термометра поднимется до 31 градуса", – уточнили в МЧС России.

Помимо этого, в управлении посоветовали соблюдать осторожность, и избегать перегрева на солнце, а также одеваться в светлые тона и не забывать про головной убор.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что с четверга в Москву вернется 30-градусная жара, а к выходным температура днем поднимется до 25 – 30 градусов.

По прогнозам Гидрометцентра России, жаркая погода продержится в районе 30 градусов до конца текущей недели и в начале следующей.