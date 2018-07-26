Носим кепки, пьем воду. Врачи рассказали, как пережить жару

В ближайшие четыре дня синоптики ожидают повышение температуры в столице до +30 градусов. Портал Москва 24 пообщался с медиками и выяснил, что делать, чтобы избежать теплового удара в сильную жару.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Прежде всего, эксперты рекомендуют сократить время пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кардиохирург Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясницкого российского кардиологического научно-производственного центра РАМН Ренат Акчурин советует избегать прямого попадания солнечных лучей. "Всем людям желательно не высовываться на солнце. Особенно пожилым людям с 11 до 17 часов не стоит выходить из дома. Внутри помещения тело должно охлаждаться, можно принимать прохладные души, но не ледяные - иначе есть риск заболеть", - отметил Акчурин.

Сухая и жаркая погода будет в столице 26 июля

Тем, кому все же пришлось выйти из помещения в пиковую жару, Минздрав рекомендует держаться в тени и идти не спеша. "Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе", – рекомендует Минздрав.

"Если уже перегрелись, нужно уйти в прохладное место, пить побольше воды чуть прохладнее, чем комнатной температуры, но не ледяной, потому что очень легко заболеть из-за такой жары", – советует кардиохирург Ренат Акучрин. В случае, если настиг тепловой удар, необходимо уйти в тень, положить мокрую тряпку на затылок и вызвать скорую помощь.

Питание





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В жару эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион питания. "Питание нужно превратить в очень легкое: в основном, овощи, окрошки прохладные, никаких наваристых супов, мяса и тяжелой еды", - считает Акчурин. С ним согласен и врач-диетолог, эксперт по современным технологиям здоровья Константин Заболотный.



Контстантин Заболотный. врач-диетолог, эксперт по современным технологиям здоровья "В первую очередь, необходимо пить побольше горячего зеленого чая, до 2,5-3 литров в день. Кроме того, нужно придерживаться дробного питания: примерно 2 горсти, 4-6 раз в день. Есть желательно чаще и понемножку и не переедать"



Минздрав рекомендует исключить потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Кроме того, чтобы избежать обезвоживания организма, необходимо пить больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, а также есть больше овощей и фруктов.

Главный инфекционист федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров отмечает, что в жаркую погоду существует риск подхватить кишечные инфекции. "Высокая температура способствует развитию кишечных инфекций. Люди лезут в водоемы, в половине московских водоемах купаться запрещено, а москвичи купаются", – отметил Никифоров. Он добавил, что жара ожидается в пределах нормы, не аномальная.

"Если нет источника инфекции, то какая бы температура ни была, вы не заболеете. Это зависит от того, каково санитарное благополучие территории", – сказал эксперт.

Евгения Маркова