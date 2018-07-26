Носим кепки, пьем воду. Врачи рассказали, как пережить жару

В ближайшие четыре дня синоптики ожидают повышение температуры в столице до +30 градусов. Портал Москва 24 пообщался с медиками и выяснил, что делать, чтобы избежать теплового удара в сильную жару.
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Прежде всего, эксперты рекомендуют сократить время пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кардиохирург Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясницкого российского кардиологического научно-производственного центра РАМН Ренат Акчурин советует избегать прямого попадания солнечных лучей. "Всем людям желательно не высовываться на солнце. Особенно пожилым людям с 11 до 17 часов не стоит выходить из дома. Внутри помещения тело должно охлаждаться, можно принимать прохладные души, но не ледяные - иначе есть риск заболеть", - отметил Акчурин.
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Тем, кому все же пришлось выйти из помещения в пиковую жару, Минздрав рекомендует держаться в тени и идти не спеша. "Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе", – рекомендует Минздрав.
"Если уже перегрелись, нужно уйти в прохладное место, пить побольше воды чуть прохладнее, чем комнатной температуры, но не ледяной, потому что очень легко заболеть из-за такой жары", – советует кардиохирург Ренат Акучрин. В случае, если настиг тепловой удар, необходимо уйти в тень, положить мокрую тряпку на затылок и вызвать скорую помощь.
Фото: depositphotos/tankist276
В жару эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион питания. "Питание нужно превратить в очень легкое: в основном, овощи, окрошки прохладные, никаких наваристых супов, мяса и тяжелой еды", - считает Акчурин. С ним согласен и врач-диетолог, эксперт по современным технологиям здоровья Константин Заболотный.
Минздрав рекомендует исключить потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Кроме того, чтобы избежать обезвоживания организма, необходимо пить больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, а также есть больше овощей и фруктов.
Главный инфекционист федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров отмечает, что в жаркую погоду существует риск подхватить кишечные инфекции. "Высокая температура способствует развитию кишечных инфекций. Люди лезут в водоемы, в половине московских водоемах купаться запрещено, а москвичи купаются", – отметил Никифоров. Он добавил, что жара ожидается в пределах нормы, не аномальная.
"Если нет источника инфекции, то какая бы температура ни была, вы не заболеете. Это зависит от того, каково санитарное благополучие территории", – сказал эксперт.
Евгения Маркова
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