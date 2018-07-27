Роспотребнадзор разрешил купание в зоне отдыха "Тропарево"

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Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха "Тропарево", ранее в водоеме получили пробы воды неудовлетворительного качества.

Исследование провели повторно. Тесты показали удовлетворительные результаты по микробиологическим показателям в водоеме, уточнили представители ведомства.

Запрет на купание наложили 26 июля. Вместе с "Тропарево" под ограничения попала зона "Левобережный".

Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", "Мещерское", и озеро Белое.