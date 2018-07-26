Роспотребнадзор запретил купаться в зонах отдыха "Тропарево" и "Левобережный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В московских зонах отдыха "Тропарево" и "Левобережный" запретили купаться из-за неудовлетворительного качества воды. Решение приняло столичное управление Роспотребнадзора.
Купание запрещено до получения повторных удовлетворительных результатов качества воды.
Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", "Мещерское", и озеро Белое.
Также функционирует 42 зоны отдыха без купания.