Роспотребнадзор запретил купаться в зонах отдыха "Тропарево" и "Левобережный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В московских зонах отдыха "Тропарево" и "Левобережный" запретили купаться из-за неудовлетворительного качества воды. Решение приняло столичное управление Роспотребнадзора.

Купание запрещено до получения повторных удовлетворительных результатов качества воды.

Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", "Мещерское", и озеро Белое.

Также функционирует 42 зоны отдыха без купания.