Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.



"В Сети, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула прокуратура, данное мероприятие не было согласованно с органами исполнительной власти столицы. В связи с этим ведомство заявило, что организация несогласованной акции и участие в ней повлекут ответственность, установленную законодательством РФ.

В июне прошлого года Национальный антитеррористический комитет заявил, что участие в незаконных акциях при действии режима контртеррористической операции повлечет за собой ответственность. Согласно данным НАК, были выявлены случаи распространения провокационной информации.

Ранее около 500 человек сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания Конституционного суда. Протестующие несли в руках таблички и плакаты с требованиями к власти, а также включали музыку и выкрикивали лозунги. Акция прошла без насилия.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря прошлого года. Оппозиционеры пытались штурмовать здание городской администрации. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.