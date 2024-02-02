В Аргентине применяют против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули

Фото: 123RF/hannatw

Аргентинская полиция стреляет по протестующим резиновыми пулями и применяет против них слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участницу манифестации.

В акциях протеста принимают участие сотни человек, которые собрались перед зданием конгресса. Манифестация проходит на фоне обсуждения местными законодателями проекта реформ, представленных правительством Аргентины.

Первоначально протест проходил мирно, однако вскоре после того, как манифестанты вышли на проезжую часть, начались столкновения с сотрудниками полиции.

Помимо газа и резиновых пуль, правоохранители отгоняют собравшихся при помощи дубинок и водомета. Местные СМИ сообщают как минимум о 15 пострадавших и еще нескольких задержанных в результате протестов.

Ранее сообщалось, что аргентинский президент Хавьер Милей подготовил более 300 "шоковых" реформ. Речь идет о поправках к законам и нормативным актам, которые подготовил лидер Аргентины, чтобы урегулировать ситуацию в экономике.

В частности, по данным журналистов, аргентинские власти хотят сократить расходы на содержание правительства и уменьшить число министерств. Также в планах снизить энергетические и транспортные субсидии, а все инфраструктурные госпроекты, реализация которых еще не началась, заморозить.