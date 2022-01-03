Палубные летчики Северного флота пройдут обучение на наземном авианосце в Крыму

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Фото: function.mil.ru
Палубные летчики Северного флота пройдут подготовку на наземном авианосце в крыму в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"В соответствии с планом подготовки лётного состава корабельных истребительных авиаполков Северного флота в 2022 году экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе", – заявили в пресс-службе флота.
Имитировать будут палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
В 2021 году уже проводились подобные тренировочные сессии. В период с конца августа по середину октября обучение прошли летчики двух авиаполков, набравшие 200 летных часов на тренажере.
Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что в Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десанта. Маневры будут отрабатывать на военном полигоне "Опук".
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