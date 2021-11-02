МВД предостерегло россиян от участия в несанкционированных акциях 4–7 ноября

16:04
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
МВД России предостерегло россиян от участия в несогласованных акциях, которые могут пройти в ряде субъектов РФ с 4 по 7 ноября. Полицейские напомнили, что в регионах сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий.
В МВД призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях и соблюдать установленные ограничения.
"Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка", – говорится в сообщении.
Правоохранители напомнили, что если действия организаторов или участников мероприятий приведут к беспорядкам, то нарушителей привлекут к уголовной ответственности.
Ранее о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях напомнили в прокуратуре Москвы. Для того чтобы не допустить возможных нарушений при проведении публичных мероприятий, лицам, призывающим к участию в незаконных акциях, вынесены предостережения о недопустимости подобных действий.
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