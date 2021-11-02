Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 4 ноября

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Столичная прокуратура напомнила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.



Ранее в интернете, в том числе в соцсетях, разместили информацию с призывом к участию 4 ноября в публичном мероприятии в центре Москвы. Отмечается, что оно не согласовано с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке.

Для того чтобы не допустить возможных нарушений при проведении публичных мероприятий, лицам, призывающим к участию в незаконных акциях, вынесены предостережения о недопустимости подобных действий.

В прокуратуре также подчеркнули, что законодательством предусмотрена ответственность как за организацию несогласованных массовых мероприятий, так и за участие в них.