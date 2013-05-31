Клиенты коммерческого банка вывели за границу миллионы долларов

Следователи главка столичной полиции по Москве расследуют уголовное дело в отношении клиентов одного из коммерческих банков. Оно возбуждено по статье "невозвращение средств в иностранной валюте", то есть – вывод финансов за границу.

"Дело в отношении неустановленных пока клиентов банка находится в начальной стадии, пока говорить что-либо и делать выводы, рано. В деле нет фигурантов - ни подозреваемых, ни обвиняемых. Пока собирается доказательная база, изучаются документы, проводятся экспертизы", - пояснил M24.ru источник в ГСУ МВД России по Москве.

Точная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования. По примерным данным экспертов, цифра может превышать несколько сотен миллионов долларов США.