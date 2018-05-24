Водителей без ОСАГО найдут по специальной базе в столице

24 мая 2018, 23:14
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Пилотный проект по выявлению водителей с просроченным ОСАГО заработает в Москве. Для этого планируется объединить базы Российского союза автостраховщиков и ГИБДД, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Для того, чтобы в скором времени вычислять на дорогах Москвы автомобилистов, у которых нет ОСАГО, нужно объединить базы ГИБДД И РСА. Я думаю, что в тестовом режиме в ближайшее время это заработает", – цитирует руководителя ведомства Агентство "Москва".
Черников добавил, что разработка проекта подходит к концу. Тестовый запуск пройдет без привлечения водителей к административной ответственности. Вместо этого автовладельцам придет предупреждение, что страховой полис необходимо продлить.
Ранее сообщалось, что ГИБДД рассматривает возможность усложнить экзамен для получения водительских прав. Предполагается, что во время тестирования будут уделять больше внимания практическим навыкам вождения. Отмечалось, что готового законопроекта пока еще нет, обсуждение инициативы продолжается.
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