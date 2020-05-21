Volkswagen принес извинения за расистский рекламный ролик

Немецкую автомобильную компанию Volkswagen обвинили в расизме после неудачной рекламы. В ролике, вызвавшем данную реакцию, представили модель Golf 8, где темнокожим мужчиной управляет большая белая рука, передает BBC News.
На видео мужчину, который стоял рядом с желтым авто, одна рука подняла двумя пальцами в воздух, а затем другая щелчком пальцев откинула от транспортного средства. В дальнейшем зрители увидели надпись "Новый Golf".
Пользователи Сети посчитали, что подобного рода реклама является расисткой. Первым на ролик обратил внимание немецкий журналист Феликс Эдеа. Далее от руководства Volkswagen общественность потребовала извинений.
"Volkswagen позиционирует себя как компания, которая не терпит никаких форм расизма, ксенофобии или дискриминации", – отреагировали в автомобильном концерне.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.