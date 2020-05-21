Volkswagen принес извинения за расистский рекламный ролик

Фото: youtube.com/E.Y.O.

Немецкую автомобильную компанию Volkswagen обвинили в расизме после неудачной рекламы. В ролике, вызвавшем данную реакцию, представили модель Golf 8, где темнокожим мужчиной управляет большая белая рука, передает BBC News.

На видео мужчину, который стоял рядом с желтым авто, одна рука подняла двумя пальцами в воздух, а затем другая щелчком пальцев откинула от транспортного средства. В дальнейшем зрители увидели надпись "Новый Golf".

Пользователи Сети посчитали, что подобного рода реклама является расисткой. Первым на ролик обратил внимание немецкий журналист Феликс Эдеа. Далее от руководства Volkswagen общественность потребовала извинений.

"Volkswagen позиционирует себя как компания, которая не терпит никаких форм расизма, ксенофобии или дискриминации", – отреагировали в автомобильном концерне.

Видео: Youtube/E.Y.O.

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