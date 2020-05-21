Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

17:49

Volkswagen принес извинения за расистский рекламный ролик

авто общество

Фото: youtube.com/E.Y.O.

Немецкую автомобильную компанию Volkswagen обвинили в расизме после неудачной рекламы. В ролике, вызвавшем данную реакцию, представили модель Golf 8, где темнокожим мужчиной управляет большая белая рука, передает BBC News.

На видео мужчину, который стоял рядом с желтым авто, одна рука подняла двумя пальцами в воздух, а затем другая щелчком пальцев откинула от транспортного средства. В дальнейшем зрители увидели надпись "Новый Golf".

Пользователи Сети посчитали, что подобного рода реклама является расисткой. Первым на ролик обратил внимание немецкий журналист Феликс Эдеа. Далее от руководства Volkswagen общественность потребовала извинений.

"Volkswagen позиционирует себя как компания, которая не терпит никаких форм расизма, ксенофобии или дискриминации", – отреагировали в автомобильном концерне.

Видео: Youtube/E.Y.O.


В прошлом году IKEA извинилась за "нацистский" слоган. До этого на слоган обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал его некорректным и призвал компанию не использовать его.

Россия вдвое снизила пошлины на ввоз иномарок

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать