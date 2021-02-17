Владелец Jaguar из Москвы накопил долгов по штрафам на 400 тысяч

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Моспаркинга вместе с судебными приставами отправили на спецстоянку автомобиль марки Jaguar за многократное нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Дептрансе.

"...владелец накопил почти 400 тысяч рублей долгов по штрафам, 163 [тысячи] из которых — за неоплату парковки", – уточнили в ведомстве.

В департаменте транспорта напомнили о важности своевременной оплаты штрафов. На это выделяется 60 дней.

Для проверки задолженностей можно обратиться к разделу "Услуги и сервисы" на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в Москве введут бесплатную парковку. Воспользоваться специально отведенными местами можно будет 22 и 23 февраля.

