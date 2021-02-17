Владелец Jaguar из Москвы накопил долгов по штрафам на 400 тысяч

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Сотрудники Моспаркинга вместе с судебными приставами отправили на спецстоянку автомобиль марки Jaguar за многократное нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Дептрансе.
"...владелец накопил почти 400 тысяч рублей долгов по штрафам, 163 [тысячи] из которых — за неоплату парковки", – уточнили в ведомстве.
В департаменте транспорта напомнили о важности своевременной оплаты штрафов. На это выделяется 60 дней.
Для проверки задолженностей можно обратиться к разделу "Услуги и сервисы" на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее стало известно, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в Москве введут бесплатную парковку. Воспользоваться специально отведенными местами можно будет 22 и 23 февраля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: