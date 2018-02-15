Собянин продлил налоговые льготы для московского завода "Рено"

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Сергей Собянин и вице-президент, директор группы Renault по корпоративным связям Антуан де Ла Рошеброшар подписали соглашение по развитию производства автомобилей в столице. Документ был принят на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Рассказы о спаде спроса на автомобили и на развитие автомобильного производства - эти опасения не сбылись. Москва наращивает мощности производства автомобилей. Мы подписываем соглашение с Renault о предоставлении компании льгот, налоговых льгот для того, чтобы компания могла проинвестировать в новые технологии, в новое оборудование, в расширение производства, создание промышленных беспилотников-автомобилей и поставки машин на экспорт», - сказал Собянин.

Мэр заявил, что автомобильный кластер в Москве создает высокооплачиваемые рабочие места. «Я благодарен компании Renault, что она, несмотря на все трудности и сложности, продолжает инвестировать в Москву, в Россию, развивая автомобильное производство», - отметил Собянин.

Соглашение продлевает действующие меры поддержки автомобильной отрасли до 2020 года. В документе прописано, что компания обязуется продолжить модернизацию завода и увеличить выпуск автомобилей. "Рено" будет привлекать новых инвесторов в машиностроительное производство. Также фирма взяла на себя обязательства по стажировке и трудоустройству выпускников профильных московских колледжей.

Столичные власти, в свою очередь, рассмотрят возможность сохранения налоговых льгот для автомобилестроительных компаний. В частности, могут сохранить льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество с 2018 по 2020 год включительно. Также в соглашении прописано сохранение арендной платы за земельные участки автомобильных компаний (0,1% от кадастровой стоимости).

Совместное предприятие группы Renault и города Москвы ОАО "Автофрамос" (ЗАО "Рено Россия") было создано в 1998 году. Сейчас московский Renault – завод полного цикла, с цехами сварки, окраски и сборки. Предприятие имеет высокий уровень локализации производства среди иностранных автопроизводителей, работающих в России (больше 60%).

На заводе работает инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. В 2013 году московские власти и ЗАО "Рено Россия" заключили соглашение о развитии автомобильного производства на территории промзоны "Южный порт" в Печатниках. За пять лет на предприятии выпустили 613 тысяч автомобилей, а объем инвестиций составил 14,3 миллиарда рублей.