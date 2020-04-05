"АвтоВАЗ" частично возобновит работу с понедельника

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"АвтоВАЗ" с 6 апреля возобновит работу отдельных подразделений. Речь идет о тех структурах, что отвечают за разработку новых проектов, заявили ТАСС в профсоюзной организации предприятия.

Кроме того, приступят к работе предприятия, которые связаны с учетом и отчетностью.

"В соответствии с постановлением №212 правительства Самарской области от 3 апреля, "АвтоВАЗ", как системообразующее предприятие, продолжает разрешенную законодательством деятельность в дни, объявленные нерабочими", – говорится в сообщении.

В организации "АвтоВАЗ" добавили, что часть сотрудников перевели в режим удаленной работы на дому.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам РФ. Стало известно, что период нерабочих дней продлевается до конца апреля.