16 автомобилей Audi Q8 отзывают в России для коррекции программного обеспечения

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16 автомобилей модели Audi Q8 отзывают в России в связи с коррекцией программного обеспечения, сообщается на официальном сайте Росстандарта.

В ведомстве отметили, что причиной отзыва машин стало возможное их несоответствие Техническому регламенту Таможеного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Подозрение вызвали предельные нормы выбросов оксидов азота, которые могут превышаться в определенных условиях.

Сообщается, что представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей через письмо или по телефону. Кроме того, они сами могут проверить, попадает ли их транспортное средство под отзыв.

В Росстандарте рассказали, что для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с предлагаемым перечнем или же воспользоваться интерактивным поиском на портале easy.gost.ru или с помощью сервиса на сайте Auto.ru.

"Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита", – сообщили в Росстандарте.

Ранее в России запустили процесс отзыва 445 автомобилей Porsche. В перечень попали машины серии Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), произведенных с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года. Причиной стали возможная утечка и возгорание топлива.