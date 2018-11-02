Автомобили футболиста Тарасова арестовали из-за долгов по алиментам

Две иномарки футболиста Дмитрия Тарасова арестовали из-за долгов по алиментам, передает телеканал Москва 24.

По словам адвокатов Тарасова, полузащитник "Локомотива" не выплатил своей бывшей жене Оксане Пономаренко и девятилетней дочери алименты на общую сумму 15 миллионов рублей. В результате суд наложил обеспечительный арест на принадлежащие спортсмену автомобили Mercedes. Футболист сможет получить их обратно только после того, как рассчитается с долгами, пояснили в суде.

Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. Футболиста обязали выплачивать экс-супруге определенную часть своих доходов в качестве алиментов. Тогда речь шла о сумме в 200 тысяч рублей в месяц, однако, из-за отсутствия индексации за шесть лет у спортсмена накопилась многомиллионная задолженность перед бывшей женой.