Названо количество эквакуированных со столичных улиц бесхозных автомобилей

Фото: портал Москва 24

Сотрудники ГКУ "АМПП" переместили на спецстоянки более пяти тысяч бесхозных автомобилей с момента создания службы эвакуации в 2013 году.

"Эти машины были брошены с нарушением правил дорожного движения: они мешали проехать другим автомобилистам и городскому транспорту, портили облик города, а также затрудняли движение пешеходов", – пояснили представители учреждения. Они отметили, что автохлам могут использовать для противоправных действий.

Транспорт отправляют на спецстоянки, если владелец не является за авто – его разыскивают при помощи ГИБДД. Чаще всего брошенными оказываются отечественные машины. Если розыск не помогает и владелец не является, то авто через суд признают бесхозяйным и утилизируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут сообщить о брошенном авто с помощью портала "Наш город". В течение трех дней его обследуют, составят акт о внешнем и техническом состоянии, собственника уведомят о необходимости привести машину в порядок или перевезти. У автовладельца будет 14 дней, затем пройдет эвакуация.