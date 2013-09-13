На ВВЦ 15 сентября открывается казахская ярмарка, информирует пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"На ярмарке можно будет увидеть выступления казахских артистов, купить подлинные продукты товаропроизводителей Казахстана и изделия народных промыслов, попробовать национальные казахские блюда", - говорится в сообщении.

Здесь также будет работать настоящая юрта с традиционным убранством, где можно будет познакомиться с бытом коренных народов Казахстана, добавили в ведомстве.