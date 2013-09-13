Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2013, 16:40

Город

На ВВЦ 15 сентября открывается казахская ярмарка

На ВВЦ 15 сентября открывается казахская ярмарка, информирует пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"На ярмарке можно будет увидеть выступления казахских артистов, купить подлинные продукты товаропроизводителей Казахстана и изделия народных промыслов, попробовать национальные казахские блюда", - говорится в сообщении.

Здесь также будет работать настоящая юрта с традиционным убранством, где можно будет познакомиться с бытом коренных народов Казахстана, добавили в ведомстве.

Сайты по теме


ВВЦ ярмарки Казахстан экономика и предпринимательство

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика