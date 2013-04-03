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03 апреля 2013, 16:08

Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Щелковском шоссе

На Щелковском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На перекрестке Щелковского шоссе и Щелковского проезда столкнулись четыре автомобиля.

Авария произошла в тот момент, когда одна из машин сбила пожилую женщину. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.

На перекрестке образовался затор, поскольку поврежденные автомобили перекрыли три полосы движения. На этом участке стоит весь общественный транспорт.

Щелковское шоссе авария дтп
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