Четыре автомобиля столкнулись на Щелковском шоссе

На Щелковском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На перекрестке Щелковского шоссе и Щелковского проезда столкнулись четыре автомобиля.

Авария произошла в тот момент, когда одна из машин сбила пожилую женщину. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.

На перекрестке образовался затор, поскольку поврежденные автомобили перекрыли три полосы движения. На этом участке стоит весь общественный транспорт.