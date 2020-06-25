Москва онлайн: какой приговор ждет Кирилла Серебренникова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

26 июня Мещанский районный суд столицы огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Съемочная группа Москвы онлайн в прямом эфире понаблюдает за передвижением режиссера от его дома до здания суда.

По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Также гособвинитель попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела.

Смотрите трансляцию 26 июня в 8:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.