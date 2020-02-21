Москва онлайн: фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

23 февраля небо столицы озарится множеством разноцветных фейерверков. Пиротехническое шоу продлится около 10 минут на 16 площадках. 10 тысяч залпов дадут 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек.

Наиболее красочное шоу ждет москвичей в парке Победы на Поклонной горе. Залпы в небо выпустят 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Из каждой точки будет дано 30 выстрелов с интервалом в 20 секунд.

Смотрите трансляцию салюта 23 февраля в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.