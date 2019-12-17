Николай Валуев читает сказку детям. Прямой эфир

В "Домике добра" в Камергерском переулке выступает российский политик, общественный деятель, телеведущий и профессиональный боксер (многократный чемпион мира в тяжелом весе) Николай Валуев. Он читает детям сказку. Сегодня слушатели смогут прочитать свои любимые стихи и получить подарки от известного спортсмена.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Во всех округах столицы работают ярмарки, проводятся ледовые шоу и мастер-классы. Стать частью праздника и побывать на фестивальных площадках можно до 12 января 2020 года.