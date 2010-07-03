Москва онлайн: экскурсия в музей "Фабрика елочных игрушек"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13 ноября Москва онлайн покажет экскурсию в музей "Фабрика елочных игрушек" в парке "Сокольники". Зрителей ждет путешествие по залам, где хранится 2500 старинных и современных игрушек из разных стран. Экскурсовод откроет секреты ремесла стеклодувов и художников, расскажет, как менялась мода на елочные украшения. Затем наши зрители познакомятся с мастером, который научит выдувать и расписывать новогодние шарики.

Смотрите трансляцию экскурсии 13 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.