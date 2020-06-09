Москва онлайн: что происходит у дома актера Михаила Ефремова

Фото: телеграм-канал 112

В центре столицы в аварию попал заслуженный артист России Михаил Ефремов. По предварительным данным, причиной происшествия стал выезд его автомобиля на встречную полосу, при этом сидевший за рулем актер был пьян. В результате аварии пострадал один человек: его увезли в больницу в тяжелом состоянии, где он позднее скончался.

Полиция прибыла к дому Ефремова, чтобы доставить его в УВД для проведения допроса.

Смотрите трансляцию 9 июня в 16:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.