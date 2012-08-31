Олег Шахов станет самовыдвиженцем на выборах мэра Химок

Временно исполняющий обязанности главы Химок Олег Шахов, скорее всего, будет баллотироваться на пост мэра города в качестве самовыдвиженца, сообщила член президиума регионального политсовета "Единой Росии" в Московской области, депутат Госдумы Валентина Кабанова.

Окончательного решения по данному вопросу еще не принято, информирует РИА Новости.

По словам Кабановой, партия приняла предварительное решение о поддержке Шахова на выборах.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" определится со своим кандидатом на пост главы Химок до 13 сентября.

На сегодняшний день документы на регистрацию в качестве кандидатов на пост мэра Химок подали 13 человек. Так, от партии "Альянс зеленых" в выборах будет участвовать Олег Митволь, оппозицию представит Евгения Чирикова, партию ЛДПР - Максим Рохмистров.

Напомним, что выборы нового главы Химок намечены на 14 октября. Занимавший ранее пост мэра подмосковного города Владимир Стрельченко ушел в отставку 4 августа.

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