В столичном подразделении ГИБДД умер мужчина

В здании одного из подразделений столичного ГИБДД скончался мужчина. В субботу около полудня в здание Отдельного батальона ДПС по Юго-западному округу Москвы на улице Обручева, дом 25, прибыл 58-летний мужчина. Он должен был посетить группу разбора по факту ДТП.

"Внезапно посетителю стало плохо, он зашел в туалет, где потерял сознание и скончался до приезда вызванной ему автоинспекторами машины "скорой помощи", - сообщил "Интерфаксу" представитель столичного главка.

По предварительным данным, водитель умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Также руководство московской полиции инициировало проведение служебной проверки.