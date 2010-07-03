В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

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ДТП с участием автобуса произошло в Саратове, сообщает РИА Новости. В результате аварии пострадали 15 человек.

По данным областного ГИБДД, автобус, следовавший по городскому маршруту № 6, врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель не справился с управлением.

Ранее сообщалось об 11 раненых. Тяжело пострадавших нет.

1 декабря авария с участием автобуса случилась в Забайкалье. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу.

Погибли 19 человек, 17 из них являются жителями Сретенского района. Личности всех жертв установлены. Индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, задержан.