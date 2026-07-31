Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 18:22

Технологии

Роботы-доставщики в России будут двигаться со скоростью не более 25 км/ч

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Роботы-доставщики в России будут ездить по тротуарам, обочинам и велосипедным дорожкам со скоростью не более 25 км/ч. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

В целом эксперимент по применению таких устройств в городской среде будут проводить в 35 российских регионах в течение 3 лет.

Уточняется, что максимальная скорость движения роботов по тротуарам не должна будет превышать 10 км/ч. Пересекать проезжую часть они смогут со скоростью 6 км/ч, а ездить по обочинам и велодорожкам – со скоростью не выше 25 км/ч.

При совмещенном движении по дороге роботов с пешеходами, лицами, использующими СИМ, и велосипедистами все перечисленные будут иметь приоритет над этими устройствами.

Ранее в Москве подвели итоги профилактического мероприятия "СИМ" для контроля за соблюдением ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, в том числе курьерами. В результате сотрудники ГАИ составили более 3 тысяч административных материалов. В частности, 1 257 протоколов оформили в отношении пользователей СИМ.

Езду на электросамокатах запретили в парке Толстого в Химках

Читайте также


технологии

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика