Роботы-доставщики в России будут двигаться со скоростью не более 25 км/ч

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Роботы-доставщики в России будут ездить по тротуарам, обочинам и велосипедным дорожкам со скоростью не более 25 км/ч. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

В целом эксперимент по применению таких устройств в городской среде будут проводить в 35 российских регионах в течение 3 лет.

Уточняется, что максимальная скорость движения роботов по тротуарам не должна будет превышать 10 км/ч. Пересекать проезжую часть они смогут со скоростью 6 км/ч, а ездить по обочинам и велодорожкам – со скоростью не выше 25 км/ч.

При совмещенном движении по дороге роботов с пешеходами, лицами, использующими СИМ, и велосипедистами все перечисленные будут иметь приоритет над этими устройствами.

Ранее в Москве подвели итоги профилактического мероприятия "СИМ" для контроля за соблюдением ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, в том числе курьерами. В результате сотрудники ГАИ составили более 3 тысяч административных материалов. В частности, 1 257 протоколов оформили в отношении пользователей СИМ.