"Мосбилет" представил подборку лучших мероприятий первых выходных августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В первые выходные августа сервис "Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы посетить десятки культурных событий на площадках, подведомственных департаменту культуры города. В программе – спектакли, концерты, выставки, экскурсии и цирковые представления для детей и взрослых. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На Фестивальной площади парка "Сокольники" 1 и 2 августа в 14:00 и 18:00 покажут масштабное цирковое представление "Огни большого цирка". В программе – 15 номеров с участием 70 артистов. Зрители увидят выступления с экзотическими животными, экстремальную акробатику, сложные эквилибристические композиции и конно-акробатические номера.

В театре "Волшебная лампа" 1 августа в 12:00 состоится музыкальный спектакль "Сказки про слона Хортона" по мотивам произведений Доктора Сьюза "Слон Хортон слышит кого-то" и "Слон Хортон ждет птенца". В постановке задействованы клоуны, куклы, маски и костюмы, созданные в мастерских театра. Сюжет рассказывает о добром и мудром слоне, который защищает тех, кто не может позаботиться о себе сам.

В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" 1 августа в 17:00 пройдет кураторская экскурсия по выставке "Маляванки. Витебские расписные ковры". Экспозиция посвящена настенным коврам, которые создавали в Белоруссии в 1930–1960-х годах. Народные мастера украшали их цветочными гирляндами, букетами и сюжетными медальонами. Посетители увидят редкие работы Федора Суховило, Василия Жерносека, Марии Лариной, Лидии Коляго и других мастеров из собрания Витебского областного методического центра народного творчества.

Кинопарк "Москино" приглашает на автобусно-пешеходную экскурсию по крупнейшей в мире площадке для натурных съемок. Маршрут охватывает открытые декорации: русскую деревню, довоенную Москву и западные города. Участники узнают, как создаются фильмы, и увидят крупнейший в Европе хромакей. Экскурсии пройдут 1 августа в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 16:30 и 17:00, а также 2 августа в 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00 и 16:30.

Мемориальный дом-музей академика Сергея Королева, расположенный рядом с монументом "Покорителям космоса", будет открыт для посещения 1 и 2 августа в 10:00. В экспозиции и закрытых фондах представлено около 19 тысяч экспонатов: личные вещи, документы, фотографии, мебель, предметы быта, произведения изобразительного искусства, а также научно-техническая и художественная библиотека. Все эти предметы передала музею жена конструктора Нина Королева.

В музее пластических фигур "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье" 1 и 2 августа каждые 40 минут (с 10:00 до 18:40) будут проходить сеансы выставки гиперреалистичных скульптурных портретов выдающихся деятелей российской истории. Посетители увидят образы Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Льва Толстого, Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и других известных личностей.

Различные культурные мероприятия будут доступны горожанам весь август. Немногим ранее "Мосбилет" представил целую подборку досуговых событий, которые пройдут в последний месяц лета в столице.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста запланированы подвижные и интеллектуальные игры, а также творческие мастер-классы в нескольких библиотеках. Подростки старше 12 лет смогут узнать больше об истории российского кино и освоить новые умения.

