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31 июля, 17:22

Политика

Захарова заявила, что в Новороссии нашли свыше 100 мин "Лепесток" обновленного типа

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

В разных районах Донбасса, Запорожья и Херсонщины обнаружено более 100 противопехотных мин "Лепесток" обновленного типа, разбросанных с беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Захарова отметила, что Украина активизировала атаки на гражданское население российских регионов. С 24 по 31 июля в результате обстрелов и ударов дронов ВСУ погиб 61 человек, 327 получили ранения. Среди пострадавших один ребенок погиб, а еще 13 ранены.

По словам Захаровой, террор совершается с полного одобрения западных стран, которые снабжают ВСУ вооружениями для осуществления атак на мирных жителей. Она также заявила, что Россия продолжит защищать своих граждан всеми доступными средствами, для этого есть необходимые ресурсы, политическая воля и общественный запрос.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали автобус маршрута Краснодар – Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки ранены как минимум 8 человек. По данному факту возбудили уголовное дело о теракте. По данным СК, ВСУ во время атаки могли применить зарубежный беспилотный летательный аппарат.

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