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31 июля, 16:12

Город

Московский зоопарк с 1 августа изменит режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк с 1 августа переходит на новый график работы: гулять по его территории можно будет на час меньше – с 07:30 до 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Там уточнили, что проход в зоопарк будет доступен до 20:00. Для посетителей будут работать три основных входа: главный, вход у Детского зоопарка (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43) и вход у станции метро "Баррикадная" (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3).

Кроме того, для удобства гостей также предусмотрены дополнительные входы. В будние дни они открыты с 10:00 до 19:00, в выходные и праздничные – с 09:00 до 19:00. Они расположены:

  • у вольера серых волков (улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103);
  • рядом с большими пандами (улица Красная Пресня, дом 4);
  • около пешеходного перехода у моста со Старой на Новую территорию (улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5);
  • со стороны Детского зоопарка через Московский планетарий (улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1).

Ранее генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что новый двухуровневый вольерный комплекс для панды Катюши будет рассчитан на содержание самки, самца и их потомства. Строительство планируют завершить в этом году, а приемку объекта проведут коллеги из Китая. Катюша сможет переехать в новый павильон после их проверки и одобрения всех условий.

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