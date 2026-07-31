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31 июля, 14:53

Происшествия

Преподаватель философского факультета МГУ пропал во время отдыха на Селигере

Фото: philos.msu.ru

В Тверской области разыскивают 77-летнего преподавателя философского факультета МГУ Владимира Кржевова, который пропал во время отдыха на озере Селигер. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Местонахождение мужчины неизвестно с 26 июля. Кржевов отдыхал вместе с сыном в гостинице в деревне Новые Ельцы. По данным поисковиков, рано утром он вышел из корпуса и не вернулся. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. При этом куда он направился, неизвестно.

С собой у мужчины были желтый пакет, деревянная трость и солнцезащитные очки. Предполагается, что он мог пойти к воде. Поиски ведутся в лесу и вдоль береговой линии. В них участвуют волонтеры, кинологи, сотрудники ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам), персонал гостиницы и отдыхающие.

Рост Кржевова составляет около 170 сантиметров, телосложение обычное, волосы темные с проседью, глаза карие. Мужчина хромает. В день исчезновения он был одет в голубую кофту, серую футболку, серые шорты и шлепанцы. По данным ПСО, мужчине может требоваться медицинская помощь.

В случае появления информации о текущем местоположении пропавшего можно обратиться на горячую линию поискового отряда "ЛизаАлерт" по телефону 8 (800) 700-54-52.

Тем временем в Иванове второй день продолжаются поиски 11-летнего мальчика. Ребенок имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Его рост составляет 152 сантиметра. В день исчезновения он был одет в салатовую футболку, черные штаны и кроссовки.

При этом известно, что ребенок и раньше уходил из дома. Тем не менее его семья характеризуется как благополучная.

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