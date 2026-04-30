30 апреля, 18:21

Захарова высмеяла слова Каллас о диалоге с РФ цитатой из "Обыкновенного чуда"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о диалоге Евросоюза с Россией. Дипломат сделала это с иронией, приведя цитату из фильма "Обыкновенное чудо".

Каллас ранее говорила о том, что европейцы "не должны унижаться" и "умолять" Россию поговорить с ними. Захарова отметила, что раньше они говорили об изолировании страны, а сейчас – "вон как обернулось".

"Как говорится, я так долго за вами бежала, чтобы сказать, как вы мне безразличны", – отметила Захарова в своем телеграм-канале, добавив, что "видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит".

Ранее она с иронией прокомментировала высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о средних по размеру государствах, которым нужно сплотиться против США.

Политик причислил к таким Индию, Канаду, Австралию и Бразилию. Захарова в ответ на это назвала себя "невнимательной", поскольку пропустила новость о том, что во Франции отменили географию.

Кроме того, дипломат с иронией комментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина уже находится "на пути к членству в Евросоюзе". Захарова задавалась вопросом о том, что "гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство".

