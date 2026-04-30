30 апреля, 18:12

В Госдуме предложили оставить дорожные камеры только в местах с высокой аварийностью

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Дорожные камеры стоит оставить только в тех местах, где чаще всего происходят аварии. С таким предложением выступили депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, глава партии Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает РИА Новости.

Кроме того, парламентарии призвали не снижать нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах. Свое обращение они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По их мнению, реализация инициативы позволит вернуть дорожным камерам изначальный смысл – предупреждение аварий и спасение жизни автомобилистов.

Депутаты также предложили обязательно размещать у каждой системы фотовидеофиксации заметный знак, предупреждающий о камере. Он должен хорошо различаться заблаговременно и при любой погоде.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык заявил, что дорожные камеры технически готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот вопрос уже выносился на обсуждение после предложения одного из министерств. Однако большинство депутатов выступили против. Минтранс идею также не поддержал.

