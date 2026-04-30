30 апреля, 17:48

Обитателям Московского зоопарка раздали сломанные после непогоды ветки

Фото: МАХ/"Светлана Акулова"

Сотрудники Московского зоопарка нашли применение сломанным в непогоду веткам, обрезав и раздав их обитателям зоосада. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Там рассказали, что зоологи, "как муравьи", отнесли ветки в разные вольеры. Например, самец бурой гиены Акела получил ароматную ветку лиственницы. Подарок ему очень понравился, и он провел с ним целый день.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как животные пережили непогоду. В частности, кошачьи предпочли остаться в отапливаемых вольерах. На улице можно было увидеть только семейство восточносибирских рысей. При этом они все равно находились под навесом.

Пандам, наоборот, понравилось гулять в таких условиях. Катюша любит снег, поэтому переменчивая апрельская погода ее не напугала.

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег пришли в Москву 27 апреля. В связи с этим в городе действовал оранжевый уровень погодной опасности.

городживотныепогода

