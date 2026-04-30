UPI: потерянный в США кот вернулся в семью через 10 лет

30 апреля, 17:44

Потерянный в США кот вернулся в семью через 10 лет

В США потерянный кот вернулся в семью спустя 10 лет. Об этом сообщает UPI.

Уточняется, что семья взяла кота по кличке Доджер в 2016 году. В этот момент хозяева планировали переезд во Флориду из Калифорнии. По дороге животное сбежало из автомобиля, и найти его не удалось.

Оказывается, все это время Доджер был неподалеку. В какой-то момент волонтер из местной организации Сидни Шерман отловила нескольких уличных кошек для программы стерилизации, а при проверке выяснилось, что у одного из животных есть микрочип. Данные указывали на владельцев, которые жили в Джорджии.

Шерман отметила, что счастлива, что кот "вернулся туда, где ему и место". Волонтер планировала поездку во Флориду, поэтому лично договорилась о встрече с семьей и передала им кота.

Ранее сообщалось, что потерянный в отпуске кот по кличке Фил сам прошел 250 километров и вернулся домой во Францию. Животному удалось пересечь несколько регионов и государственную границу.

Вероятно, ему это удалось, так как кошки обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным деталям.

