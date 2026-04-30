30 апреля, 15:59

Происшествия

Подача электроэнергии полностью восстановлена в Туапсе

Аварийные бригады полностью восстановили подачу электроэнергии в дома Туапсе после пожара на НПЗ из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Украинские БПЛА атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов привели к пожару, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

Жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе лишись электричества из-за пожара. При этом центральное газоснабжение и водоснабжение пострадавших микрорайонов было восстановлено 29 апреля.

На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания. Основной очаг локализовали утром 29 апреля, 30-го числа его ликвидировали.

