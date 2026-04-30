30 апреля, 13:53

Эксперт Казаков: запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ не снизит стрессовую атмосферу

Запрет на досмотр школьников перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) не снизит стрессовую атмосферу, проблему надо решать комплексно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

По его словам, данные изменения в основном связаны с тем, что каждый год происходят различные ЧП с досмотром учеников.

"Это неприятная процедура, которая иногда происходит очень бесцеремонно, и, естественно, этого не должно быть. Это попытка урегулировать ситуацию, чтобы меньше было эксцессов с нарушением личных границ учащихся", – пояснил эксперт.

Казаков считает, что в первую очередь нужно делать ставку на воспитание культуры обучения и прививать идею необходимости знания, а не ценности определенного результата на бумаге и "корочек".

Он также напомнил, что на учителях – организаторах ЕГЭ лежит ответственность в виде штрафов при различных нарушениях. Причем суммы могут быть совсем не маленькими. Именно поэтому организаторы продолжают тщательно следить за обстановкой.

"В такой системе должен быть комплексный подход, а не одна небольшая поправка", – заключил Казаков.

Ранее Рособрнадзор установил новые правила допуска участников в пункты проведения ЕГЭ. Теперь досмотр школьников строго запрещен.

В частности, организаторам и сотрудникам по обеспечению правопорядка на экзамене предписано не прикасаться к школьникам и их вещам. При срабатывании рамки металлоискателя можно только устно предложить выпускнику добровольно сдать запрещенный предмет. Изъятую вещь нужно оставить в камере хранения или передать сопровождающему.

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026 в России

