30 апреля, 13:51

Происшествия

Жители 132 домов в Туапсе остаются без электричества после пожара на НПЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе остаются без электричества после пожара на НПЗ, сообщили в оперштабе Кубани.

В городе продолжают восстанавливать коммунальную инфраструктуру, которая пострадала в результате возгорания. После ликвидации огня на предприятии специалисты смогли зайти на объекты энергоснабжения.

В настоящий момент идет оценка ущерба. При этом центральное газоснабжение и водоснабжение пострадавших микрорайонов было восстановлено 29 апреля. Подача воды 30 апреля будет организована по графику: с 07:00 до 22:00 и отключится до 07:00 следующего дня.

Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов спровоцировали пожар, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В связи с этим на территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания.

Локализовать основной очаг удалось утром 29-го числа, а потушить – 30 апреля.

происшествиярегионы

