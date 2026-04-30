30 апреля, 12:35

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование в центре столицы в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование в центре Москвы в майские праздники, передает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Сотрудники инспекции будут работать на улицах Большой и Малой Никитской, а также на Комсомольской площади.

"Усиленное патрулирование в праздничные дни помогает не только дисциплинировать водителей, но и делает поездки по центру Москвы еще более комфортными, свободными и безопасными для всех участников дорожного движения", – подчеркнул заместитель мэра.

Главной задачей инспекторов является повышение безопасности дорожного движения и сокращение нарушений правил остановки и стоянки у запрещающих знаков.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что транспортный комплекс России перейдет в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая из-за прогнозируемого пассажиропотока в период длинных выходных.

Кроме того, в предпраздничные и праздничные майские дни изменится расписание движения пригородных поездов Мосузла. Электропоезда будут курсировать 30 апреля и 8 мая по графику пятницы, 1, 2, 9 и 10-го числа – субботы, 3 и 11 мая – воскресенья, а 4 и 12-го числа – понедельника.

транспортгород

