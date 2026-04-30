Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:30

Политика

Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным 9 мая

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS KABON

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо надеется встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Москву по случаю Дня Победы. Об этом он заявил в ходе дискуссии со студентами, видеозапись которой размещена на YouTube-канале правительства страны.

"Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая", – указал премьер-министр.

По словам Фицо, он планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине и ее скорейшее урегулирование. Словацкий пример считает, что конфликт можно решить только дипломатическим путем.

Фицо в апреле подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. После этого стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы борт премьера не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда Фицо пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

Спустя время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши в Москву для участия в параде Победы разрешился. При этом он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет словацкого премьера.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика