30 апреля, 09:54

Происшествия

В Туапсе потушили пожар на НПЗ

Фото: MAX/"Вениамин Кондратьев"

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки украинских БПЛА. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар – зачастую с риском для жизни", – отметил глава региона.

По его словам, будет сделано все, чтобы как можно скорее привести город в порядок.

Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов спровоцировали пожар, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом, а также поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Локализовать основной очаг удалось утром 29-го числа.

На фоне атак в Туапсе отменили все праздничные активности на майские праздники для обеспечения безопасности граждан. Запрет не распространится на возложение цветов к мемориалам, а также мини-концерты для ветеранов.

