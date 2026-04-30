30 апреля, 09:15

В России могут ввести акциз на безникотиновые вейпы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В России могут ввести акциз на безникотиновые вейпы по аналогии с никотиносодержащей продукцией, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Уточняется, что проработка изменений в статью 181 Налогового кодекса, предусматривающих введение акциза на безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), запланирована на третий квартал 2026 года.

Разработкой меры занимается Минфин, говорится в письме первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой в Минпромторг.

Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев пояснил, что речь идет не столько о самом акцизе, сколько о выстраивании системы, которая должна перекрыть один из самых уязвимых каналов выпадения доходов.

В 2026 году ставка акциза на никотиносодержащие жидкости составляет 49 рублей за 1 миллилитр – после резкого повышения на 110% в 2024 году (до 42 рублей) и последующей индексации.

Ранее в Вологодской области ликвидировали 316 точек продажи вейпов, а также закрыли 610 алкомаркетов и 125 "наливаек". Губернатор региона Георгий Филимонов передал "дружеский привет" коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решения этих проблем.

Главное

