30 апреля, 05:58

Режим ЧС введен в Пензенской области из-за гибели посевов

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В Пензенской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ главы региона Олега Мельниченко.

Документ предписывает перевести органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" с 30 апреля до особого распоряжения.

Причиной введения специального режима стал значительный материальный ущерб, нанесенный аграриям и экономике региона. Из-за опасного агрометеорологического явления – переувлажнения почвы – произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур.

Отмечается, что площадь пострадавших полей превысила 100 гектаров.

До этого Мельниченко принял решение об отставке регионального правительства. Он указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач. При этом члены правительства области останутся на своих должностях до формирования нового кабинета министров.

закрыть
