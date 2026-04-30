30 апреля, 00:55

Политика

Трамп заявил, что призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Axios.

"Я сказал Нетаньяху, что ему нужно действовать более точечно, не сносить здания. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете", – подчеркнул Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже Израиль и Ливан согласились на временное прекращение огня.

