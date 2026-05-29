29 мая, 06:20

Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 29 мая, составит от 10 до 12 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 7 до 12 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что в субботу, 30 мая, в отдельных районах Московской области температура воздуха может понизиться до 0 градусов. В связи с этим не исключены заморозки на почве.

Температура воздуха 30-го числа будет находиться в пределах 10–15 градусов. При этом вероятность дождя в Москве в предстоящие выходные невысокая, однако без дождя местами не обойдется.

