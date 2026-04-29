Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 21:53

Общество

Минтруд РФ не планирует повышать пенсионный возраст до и после 2028 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минтруд России подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста ни до 2028 года, ни после. Об этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал в беседе с "Газетой.ру".

Ведомство пояснило, что данный вопрос в настоящее время не находится ни в стадии рассмотрения, ни в стадии обсуждения.

"Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается", – добавляется в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что в текущем году мужчины смогут уйти на пенсию по старости в 64 года, а женщины – в 59 лет. Как поясняла эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, 2026 год станет последним в переходном периоде, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста для назначения упомянутого статуса.

Таким образом, начиная с 2028 года мужчины смогут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины – с 60 лет.

"Новости дня": россияне получат соцвыплаты за май в конце апреля

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика